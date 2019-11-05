الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

قال الإعلامى محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها خطة جديدة تدعى "الجوكر المصرى" لتكوين خلايا ثورية جديدة؛ لإثارة العنف والفوضى داخل مصر.





وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الخطة تأتي بعد فشل خطة محمد على المقاول الهارب فى نشر الفوضى والعنف؛ عبر التحريض إلى نزول الشارع لعمل مظاهرات.





وأوضح محمد الباز، أن الإخوان لا يريدون الاستقرار لمصر، ويسعون دائما للتشكيك فى أعمال الدولة التطويرية التي تتم حاليًا.



