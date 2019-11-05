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توك شو

الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:16 م
الجوكر المصرى
الجوكر المصرى
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توك شو
قال الإعلامى محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها خطة جديدة تدعى "الجوكر المصرى" لتكوين خلايا ثورية جديدة؛ لإثارة العنف والفوضى داخل مصر.

وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الخطة تأتي بعد فشل خطة محمد على المقاول الهارب فى نشر الفوضى والعنف؛ عبر التحريض إلى نزول الشارع لعمل مظاهرات.

وأوضح محمد الباز، أن الإخوان لا يريدون الاستقرار لمصر، ويسعون دائما للتشكيك فى أعمال الدولة التطويرية التي تتم حاليًا.

وأكد محمد الباز، أن تامر جمال هو الذى يمثل شخصية الجوكر المصرى، أحد مخططات الإخوان الإرهابية لتخريب وإحداث الفوضى فى مصر، هو نفس الشخص الذى ظهر فى ثورة يناير بـ شخصية عطوة كنانة على يوتيوب، وأنه بعد ثورة 30 يونيو سافر إلى قطر. 
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