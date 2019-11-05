تطورات جديدة في فساد نتنياهو .. شاهد ملك: رئيس الوزراء أرسلني لتهديد ملاك وسائل الإعلام



وأشارت القناة إلى أن حيفتس أمد المحققين بمعلومات تتعلق بالملفين المذكورين، والمتورط فيهما شخصيات عرفها جيدا من خلال عمله بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.



ونشرت القناة اجزاء من التحقيقات مع حيفتس يقول فيها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرسله ليهدد العديد من المسؤولين في عالم الإعلام، وخاصة نوني موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت.



وأضاف حيفتس أن نتنياهو قال: "إذا لم يتعامل نوني موزيس يشكل جيد، فسيقوم شيلدون أدلسون،مالك صحيفة يسرائيل هايوم، بإغراق البلاد بطبعات صحيفته.



ولفتت القناة إلى أن شاهد الملك سلم المحققين تسجيلات كانت بحوزته توثق مكالمات له منذ عام 2009 مع الشاهد الملك في الملف 1000، أرنون مليتسن، رجال الأعمال اليهودي الشهير.



ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو وزوجته رشى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين، مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية.



أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو ومالك صحيفة يديعوت أحرونوت حول الحد من عمل صحيفة يسرائيل المنافسة، مقابل تغطية أفضل من يديعوت أحرونوت.



والملف 4000 تعلق بشبهات فساد في عمل شركة بيزك إسرائيلية، منها منح تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع والا الذي يملكه صاحب الشركة.



ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نير حيفتس، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقع على اتفاق شاهد ملك مع الدولة في الملف 400، وأمد المحققين معه بمعلومات تتعلق بالملفين 1000 و2000.