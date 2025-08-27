نائب محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، انتظام سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ داخل جمهورية مصر العربية، والتي انطلقت اليوم الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ وتستمر حتى غدًا الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

ودعا عصام كافة المواطنين بالمحافظة لممارسة حقهم القانوني والدستوري والتوجه إلى المقرات الانتخابية اليوم والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

واطمأن عصام على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عصام أنه لم يتم رصد أي معوقات في العملية الانتخابية.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٢٧ و٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركز.