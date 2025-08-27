قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام سير جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

خلال المتابعة
خلال المتابعة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، انتظام سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ داخل جمهورية مصر العربية، والتي انطلقت اليوم الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ وتستمر حتى غدًا الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

ودعا عصام كافة المواطنين بالمحافظة لممارسة حقهم القانوني والدستوري والتوجه إلى المقرات الانتخابية اليوم والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

واطمأن عصام على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم  بواجباتها على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عصام أنه لم يتم رصد أي معوقات في العملية الانتخابية.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٢٧ و٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركز.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الإعدام

حالات تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.. تعرف عليها

موظفون

تصل إلى الفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية على الموظف طبقا للقانون

حزب مصر العربي الاشتراكي

مصر العربي الاشتراكي يعلن قائمته الانتخابية تحت شعار صوتك لمصر

بالصور

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد