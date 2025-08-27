قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مدينة بورفؤاد: ضبط 25 كيلو أطعمة منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية

بهنساوي : يوجه بإستمرار الحملات التفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي
بهنساوي : يوجه بإستمرار الحملات التفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ الحملات التفتيشية على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 طبق سجق وعدد 15 طبق أستربس دجاج وعدد 3 أطباق برجر وتم سحب العينات بمعرفة مفتشى مراقبة الأغذية إلى المعامل للوقوف على مدى صلاحية المنتجات للإستهلاك الآدمى ، وتم التعامل مع المنتجات المنتهية الصلاحية من قبل مفتشى التموين بمدينة بورفؤاد واتخاذ الإجراءات الازمة .

وإستمراراً لسلسلة الحملات والضربات الناجحة والمكثفة أوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن الجهات المعنية ضبطت خلال الحملة التفتيشية المكبرة كميات جبن رومي منتهية الصلاحية موجهاً الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحال المخالفة.

بهنساوي يوجه بإستمرار الحملات التفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي 

كما قدم رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية،  للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي ،إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال ، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

بورفؤاد بورسعيد مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد

