رئيس مدينة بورفؤاد: إيقاف العمل لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الحر

وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بسحب عمال النظافة من الشوارع اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 11 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025 خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة في الثانية عصراً ، حرصًا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل عقب ذلك، ويأتي هذا القرار في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة علي مدار الأيام المقبلة.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي، تقديره الكبير لدور العاملين بمنظومة النظافة العامة الذين يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ في ظل مختلف الظروف الجوية، مشيراً إلى أن جهودهم تعد عنصراً أساسياً في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد، موضحاً أن الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في قطاع النظافة تتكامل مع مشروعات التنمية والخدمات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

بهنساوي : نقدر دور العاملين بمنظومة النظافة في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد خلال متابعته حملات النظافة المكثفة بقطاعات المدينة إلى أن العمل الدؤوب الذي يقوم به رجال هيئة النظافة نال إشادة واسعة لما له من أثر مباشر في الحفاظ على صحة المواطنين وإبراز الوجه الجمالي للمدينة.

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.