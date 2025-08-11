قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة
العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي
حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
محافظات

نقلة حضارية.. استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة شوارع بورفؤاد

بدء توصيل كشافات الإنارة العامة ضمن خطة التطوير
بدء توصيل كشافات الإنارة العامة ضمن خطة التطوير
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارعي عادل الجزار وامتداد نور الإسلام "مجمع البنوك"، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار الخطة الموسعة لتحديث شبكة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لرؤية شاملة وخطة تطوير طموحة تُعيد رسم خريطة المرور في محافظة بورسعيد، بما يحقق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و لمواكبة أعمال التنمية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

بدء توصيل كشافات الإنارة العامة ضمن خطة التطوير

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير بداية من تقاطع شارع عادل الجزار مع شارع الجلاء وصولاً لشارع 23 يوليو بطول 280 متر ، بينما يبدأ امتداد شارع نور الإسلام "مجمع البنوك" بقاطعه مع شارع الجامعة وصولاً لشارع عادل الجزار، مضيفاً بأن الأعمال ستشمل رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة المناطق السكنية بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

وتشهد مدينة بورفؤاد خطة تطوير وتجميل، ورفع كفاءة منظومة الطرق على نطاق واسع، مع فتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

