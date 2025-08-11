نقلة حضارية.. استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة شوارع بورفؤاد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارعي عادل الجزار وامتداد نور الإسلام "مجمع البنوك"، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار الخطة الموسعة لتحديث شبكة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لرؤية شاملة وخطة تطوير طموحة تُعيد رسم خريطة المرور في محافظة بورسعيد، بما يحقق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و لمواكبة أعمال التنمية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

بدء توصيل كشافات الإنارة العامة ضمن خطة التطوير

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير بداية من تقاطع شارع عادل الجزار مع شارع الجلاء وصولاً لشارع 23 يوليو بطول 280 متر ، بينما يبدأ امتداد شارع نور الإسلام "مجمع البنوك" بقاطعه مع شارع الجامعة وصولاً لشارع عادل الجزار، مضيفاً بأن الأعمال ستشمل رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة المناطق السكنية بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

وتشهد مدينة بورفؤاد خطة تطوير وتجميل، ورفع كفاءة منظومة الطرق على نطاق واسع، مع فتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها.