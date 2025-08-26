قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عادل الجزار| صور

بهنساوي : بدء أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية بالمرحلة الثانية لتطوير شارع عادل الجزار
بهنساوي : بدء أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية بالمرحلة الثانية لتطوير شارع عادل الجزار
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع عادل الجزار، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية المهمة بنطاق محافظة بورسعيد ، من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما .

جاء ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، و المساهمة في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى بدء أعمال وضع الطبقة السطحية الاسفلتية ، مشيراً أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بداية من تقاطع شارع عادل الجزار مع شارع الجلاء وصولاً لشارع 23 يوليو بطول 280 متر .

وأضاف أن الأعمال تتضمن احلال وتجديد خط مياه الشرب و رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة المناطق السكنية بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

بدء أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية بالمرحلة الثانية لتطوير شارع عادل الجزار 

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق معدل تنفيذ سريع، موجهاً بسرعة استكمال أعمال الرصف والالتزام بالحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى مراعاة تجهيز الأرصفة بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الهدف من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عادل الجزار هو الحد من الاختناق المروري في هذه المنطقة الحيوية التي تضم كتلة سكنية كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ مخطط التطوير يأتي في إطار التحسينات المرورية الجاري تنفيذها من خلال تحليل كثافات الحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، منوها بأن هناك تنسيق مسبق مع قسم مرور بورفؤاد لتوفير محاور مرورية بديلة لعدم تعطل الحركة المرورية أثناء أعمال الرصف.

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن المدينة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة منظومة الطرق، وفتح محاور مرورية جديدة، لإيجاد السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها.

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

سلع غذائية

تعرف على جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

المطران شامي يشارك في افتتاح الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

وزير الزراعة المصري واللبناني

الزراعة: زيادة انسياب الحاصلات الزراعية والحيوانية بين مصر ولبنان

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

