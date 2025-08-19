نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في روح التعاون والجاهزية العالية في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٢١ عامًا ، إثر تعرضه لإصابة تهتكية شديدة بالساعد الأيمن نتيجة ادعاء التصادم بجسم زجاجي حاد.

كان قسم الطوارئ بالمستشفى أستقبل الحالة، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة والفحوصات، ثم نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث استغرقت العملية الجراحية نحو ٣ ساعات ونصف، شهدت تنسيقًا فائقًا بين تخصصات جراحة الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والعظام.

بروح الفريق وإنقاذ بطولي.. أطباء مستشفى الحياة بورفؤاد ينقذون شابًا عشرينيًا من فقد ذراعه بعد إصابة خطيرة

و أثناء الجراحة، تبيّن وجود تهتك في الشريان الكعبري تم إصلاحه بنجاح، إلى جانب إصابة في العصب الأوسط تم ترميمه جراحيًا، وكذلك إصابات متعددة في العضلات والأوتار، تم التعامل معها بكل دقة.

أجرى الجراحة فريق طبي متكامل ضم الدكتور شريف محمد عبد العزيز استشاري الاوعية الدموية و الدكتور محمد علي عبدالعاطي استشاري الجراحة العامة

بالاضافة الي الدكتور ياسر حمدي أخصائي المخ والأعصاب و الدكتور أحمد نشأت أخصائي جراحة العظام و الدكتور سامح غريب ، استشارى التخدير

وكان للتمريض دور فعال ومساند ممثلًا في ناريمان أحمد ،و زياد ياسر

و ما زال المريض تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وسط مؤشرات إيجابية على استقرار الحالة واستجابة الجسم للعلاج.

يُعد هذا التدخل نموذجًا يُحتذى في سرعة الاستجابة، وفاعلية التنسيق بين التخصصات، وجاهزية فرق الرعاية الصحية ببورسعيد لإنقاذ الأرواح، ضمن توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.