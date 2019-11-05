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فن

قول حاحا.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا من جديد.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:41 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو "قول حا حا" للزعيم عادل إمام مع الفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم التجربة الدنماركية .

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر فيسبوك وجاءت التعليقات بين "الله يرحم طلعت زكريا" و "مشهد يسبب حرقان والتهبات" و "براحه ياسيادة المستشار" و " اضرب يا عم تركي خاليني اتوب" و "ههههههه منور بيتك الأهلى ياسيادة المستشار" و "الغالى على قلوبنا تركى آل شيخ" و "لا لا لا
كده كتير يابوناصر".

وزار المستشار تركي آل الشيخ أمس الكابتن محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزلة للاطمئنان على حالته الصحية وانهاء الخلافات بينهم.

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