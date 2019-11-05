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رياضة

ذئاب الجبل يحتفل بعيد ميلاد محمد سمير مدافع الفريق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:48 م
محمد سمير
محمد سمير
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حبيبة معتز
احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعيد ميلاد محمد سمير مدافع الفريق، في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة.

وأقام الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين احتفالية للاعب بعد مران الفريق اليوم خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم علاوة علي استعداد المنتخب الأولمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأبدى محمد سمير، سعادته بالاحتفال ووجه الشكر للمهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام علي الكرة و للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين على اللفتة الطيبة. 

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري في المواجهة المؤجلة، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
ذئاب الجبل يحتفل بعيد ميلاد محمد سمير مدافع الفريق
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