اهم الاخبار | ضبط المتهمين بإعادة تصنيع مخدر الهيروين.. تشريح جثتي عجوز خليجي بالهرم.. تأجيل قضية اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. والسيطرة على حريق بإحدى البواخر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الهيروين.. فيديو





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى .. للمزيد اضغط هنا.





مصادر : مشادة كلامية تليفونية فقط بين جمال عيد وشخص مجهول





علم "صدى البلد" من مصدر مطلع ان الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد صاحب الهاتف الذي ادعى جمال عيد رئيس الشبكة العربية للمعلومات، أنه يقوم بتهديده، وتبين أن الأمر لا يتعدى حدوث مشادة كلامية بينهما تبادلا خلالها السباب بألفاظ نابية .. للمزيد اضغط هنا.





مدير أمن جنوب سيناء يكرّم الضباط وأفراد الأمن للأداء المتميز





كرم اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء ، عددًا من الضباط والأفراد والمجندين وذلك لأدائهم المتميز في أداء عملهم ولجهودهم الواضحة لتحقيق التواجد الأمني الفعال .. للمزيد اضغط هنا.





تشريح جثتي عجوز خليجي وخادمة عثر عليهما في شقة بالهرم





قررت نيابة الهرم ندب الطب الشرعي لتشريح جثة عجوز خليجي وخادمة لبيان سبب وفاتهما بعد العثور علي جثتيهما عاريتين في بانيو الشقة. .. للمزيد اضغط هنا.





السيطرة على حريق محدود بأحد البواخر





تعرضت إحدى البواخر السياحية الراسية بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان لإندلاع حريق محدود بها .. للمزيد اضغط هنا.





سيتم تسليمها لأسرتها.. إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في العياط





تتخذ الأجهزة الأمنية بالجيزة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار محكمة الطفل، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها من مركز شرطة العياط فور تسلم مركز الشرطة خطاب المحكمة بالقرار الصادر .. للمزيد اضغط هنا.





ضبط تشكيل عصابى قتل شخصا وأصاب شقيقه لسرقة دراجتهما البخارية في الدقهلية





ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة القبض على 4 أشخاص بينهم شقيقين بتهمة قطع الطريق على عامل وشقيقه وإطلاق النيران عليهم لسرقتهما عقب عودتهما من واجب العزاء في قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة مما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة شقيقه .. للمزيد اضغط هنا.





تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة ١٣ نوفمبر، مع إعادة طلب اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق للشهادة .. للمزيد اضغط هنا.





إصابة طالب سقط أسفل عجلات قطار طنطا – المحلة نتيجة الزحام





شهد قطار "طنطا – المحلة " بنطاق محافظة الغربية واقعة إصابة طالب ثانوي لسقوطه أسفل عجلات قطار "طنطا – المحلة "نتيجة الزحام مما تسبب فى إحداث كدمات وسحجات وكسور بجسده وتم نقله مصابا الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي ... للمزيد اضغط هنا.





قالوا إنهم مباحث .. مجهولون يسرقون 2 مليون جنيه من مزارع بالقليوبية



