تشريح جثتي عجوز خليجي وخادمة عثر عليهما في شقة بالهرم

قررت نيابة الهرم ندب الطب الشرعي لتشريح جثة عجوز خليجي وخادمة لبيان سبب وفاتهما بعد العثور علي جثتيهما عاريتين في بانيو الشقة.



وصرحت النيابة بدفن المتوفيين عقب انتهاء التشريح وطلبت استدعاء مفتش الصحة لسماع أقواله بعدما أفاد في تقريره أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأنهما لقيا مصرعهما اختناقا نتيجة تسرب غاز، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعلاقة المتوفيين ببعضهما.



وأخطرت النيابة السفارة التابعة لها دولة العجوز المتوفى لتسلم جثمانه واتخاذ إجراءات الدفن الخاصة بهما.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور علي جثة عجوز خليجي وخادمة داخل بانيو بحمام شقة بمنطقة الهرم حيث تبين أن تسرب غاز وراء مصرعهما.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار ١ شارع الخلفاء الراشدين، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وتبين من فحص الشقة مسرح البلاغ العثور علي كل من عبد القادر. ع ٧٤ سنة عربي الجنسية وأ. ش ٣٨ سنة خادمة عاريين داخل البانيو ويوجد جميع متعلقاتهما بالإضافة إلي خمور ومنشطات جنسية.



أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث من خلال مناقشة والد وشقيق الخادمة أن المتوفاة تعمل لدي المتوفي الأول منذ سنوات و لم تعد لمنزلها بمدينة كرداسة منذ يوم الجمعة فقاما بالاتصال بها عدة مرات وعندما لم تجبهما توجها إلي شقة العجوز وكسرا باب الشقة فعثرا علي جثتيهما داخل الحمام.



وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة حدثت جراء اختناق من الغاز، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.