Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشريح جثتي عجوز خليجي وخادمة عثر عليهما في شقة بالهرم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت نيابة الهرم ندب الطب الشرعي لتشريح جثة عجوز خليجي وخادمة لبيان سبب وفاتهما بعد العثور علي جثتيهما عاريتين في بانيو الشقة.

وصرحت النيابة بدفن المتوفيين عقب انتهاء التشريح وطلبت استدعاء مفتش الصحة لسماع أقواله بعدما أفاد في تقريره أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأنهما لقيا مصرعهما اختناقا نتيجة تسرب غاز، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعلاقة المتوفيين ببعضهما.

وأخطرت النيابة السفارة التابعة لها دولة العجوز المتوفى لتسلم جثمانه واتخاذ إجراءات الدفن الخاصة بهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور علي جثة عجوز خليجي وخادمة داخل بانيو بحمام شقة بمنطقة الهرم حيث تبين أن تسرب غاز وراء مصرعهما.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار ١ شارع الخلفاء الراشدين، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وتبين من فحص الشقة مسرح البلاغ العثور علي كل من عبد القادر. ع ٧٤ سنة عربي الجنسية وأ. ش ٣٨ سنة خادمة عاريين داخل البانيو ويوجد جميع متعلقاتهما بالإضافة إلي خمور ومنشطات جنسية.

أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث من خلال مناقشة والد وشقيق الخادمة أن المتوفاة تعمل لدي المتوفي الأول منذ سنوات و لم تعد لمنزلها بمدينة كرداسة منذ يوم الجمعة فقاما بالاتصال بها عدة مرات وعندما لم تجبهما توجها إلي شقة العجوز وكسرا باب الشقة فعثرا علي جثتيهما داخل الحمام.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة حدثت جراء اختناق من الغاز، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

أخبار الحوادث.. محاكمة ياسمين الخطيب ورانيا يوسف.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

ترشيحاتنا

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

بقاله سنة.. السيسي يسأل كامل الوزير عن سبب عدم اكتمال طريق.. شاهد

4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

حفيد محمود ياسين يدخل مجال التمثيل لأول مرة برفقة والده وعمته.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه