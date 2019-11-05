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فن

مع تمثال الحرية.. لقاء سويدان فى إطلالة جديدة من نيويورك.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:55 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت لقاء سويدان بتيشيرت اسود، وخلفها تمثال الحرية ونالت الصورة إعجاب جمهورها، وتفاعلوا معها بالتعليقات.

يذكر أن احدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
مع تمثال الحرية.. لقاء سويدان فى إطلالة جديدة من نيويورك.. شاهد
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