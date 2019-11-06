حكم العمل في مهنة المحاماة.. الإفتاء توضح.. فيديو

حكم العمل في مهنة المحاماة ، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم العمل مهنة المحاماة، مؤكدًا أنه ليس من المحرم العمل بها، «إنما الحرام أن تفعل شيئًا يُغضب الله، أو يخالف الشرع والقانون».





من جانبه قال الدكتور عمرو الورداني إن العمل بمهنة المحاماة ليس محرمًا، مستشهدًا على ذلك من السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مسألة التخاصم، فيما روته أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.





واستدل«الورداني» بوجه من الحديث، على أن الحاجة تقتضي أن يكون هناك عون لمن لا يستطيع أن يعبر عن حٌجته، لافتًا إلى أن إعانة الخصم على بيان حجته حتى لا يظلم، من مقاصد الشريعة الإسلامية.





وأضاف أن مهنة المحاماة تٌعنَى بمنع الظلم عن الناس، مؤكدًا أنه لا يجوز للمحامي العمل في قضايا أو الدفاع عن أمور تخالف الشرع.





ما حكم العمل كموظف بالمعهد العالي للسينما؟

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل في المعهد العالي للسينما أو في أي مؤسسة كانت؛ يخضع من حيث الحكم الشرعي إلى طبيعته.





وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: "ما حكم العمل كموظف بالمعهد العالي للسينما؟" أن العمل إن تطلب مباشرة أعمال لا حرمة فيها؛ فعمله حلال كمن يعمل في فندق موظف للحجوزات، بخلاف الذي يعمل في الفندق ذاته كـ"بار مان" ويقدم خمورًا للزبائن.





وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "ليست العبرة بالمكان الذي تعمل فيه، بل بطبيعة العمل الذي تمارسه".