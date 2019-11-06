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مرأة

للأمهات.. طريقة جلوس خاطئة تسبب مشاكل في العظام للأطفال

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعانى كثير من الأمهات مع أطفالهن الذين يلعبون ويجلسون بطرق غير صحيحة، يمكن أن تؤثر على أجسامهم، وتعد طريقة جلوس الأطفال على شكل W من أخطر الطرق التى يمكن أن تسبب مشاكل صحية للصغار بعد ذلك، وقدم موقع "bright side" بعض الأمراض التى يمكن أن تحدث بسبب طريقة الجلوس، وهى كالتالي:

1- عدم التوازن
يفضل كثير من الأطفال الجلوس على هذه الوضعية لأنها تعد من أسهل طرق الجلوس التى يمكن التنقل سريعًا من خلالها، فيمكنه أن يدور لليمين أو لليسار لأخذ لعبة أو لفعل أى تصرف، والجلوس لفترة طويلة على هذه الوضيعة يسبب قلة التوازن للطفل.

2- تؤثر على نمو العضلات
عندما يجلس الأطفال لفترة طويلة على هذه الوضعية تتسبب فى ضعف نمو العضلات والتهاب نسيج المفاصل

3- ألم الظهر
تسبب وضعية الجلوس W آلام شديدة فى الظهر مع مرور الوقت، وتشتد كثيرًا فى كبر الطفل

4- اعوجاج الساقين
تؤدى فترة جلوس الأطفال لمدة طويلة على هذه الوضعية إلى اعوجاج الساقين بشكل ملحوظ على الطفل
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