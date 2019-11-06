بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبحث عن المشاركة الثامنة في الأولمبياد

يسعي منتخب نيجيريا للتأهل للمرة الثامنة في تاريخه الي الأولمبياد من خلال مشاركته ببطولة افريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر وأيضا الحفاظ علي لقبه بالبطولة بعد تتويجه ببطولة عام 2015.



وتستضيف مصر بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الفترة من 8 نوفمبر وحتي يوم 22 مِن شهر نوفمبر الجاري ، وهي البطولة التي يتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولي بها الي أولمبياد طوكيو 2020 ،وتقام البطولة علي إستاد القاهرة الذي سيستضيف المجموعة الاولي والتي تضم منتخبات مصر ومالي والكاميرن وغانا ، وعلي إستاد السلام الذي سيستضيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا.



وتمتلك نيجيريا واحدة من أفضل المدارس الكروية في القارة الأفريقية بفضل نجومها المحترفين في كل قارات العالم وتاريخها المشرف في بطولات أفريقيا على مستوى الناشئين والشباب والكبار والأهم تربعها في صدارة أكثر منتخبات العالم تتويجًا بكأس العالم للناشئين برصيد 5 مرات أخرها عام 2013 بدولة الإمارات وعام 2015 في تشيلي.



ويدخل منتخب نيجيريا والملقب بالنسور الخضر الي البطولة وهدفه بلوغ النصف النهائي والظفر بأحدي بطاقات التاهل للأولمبياد لمواصلة نتائجه الرائعة خلال مشاركاته السابقة في الأولمبياد ،حيث حلقت النسور الخضر في الأولمبياد 7 مرات اولها كان في أولمبياد مكسيكو سيتي 1968 ثم تأهلت لنهائيات دورتي موسكو 1980 وسيول 1988 ، وودعت في المشاركات الثلاث من الدور الأول بعد أن خسرت 7 من مبارياتها التسع وحصلت على نقطتين فقط من تعادلين مع البرازيل (3 – 3) في الظهور الأول وأمام تشيكوسلوفاكيا (1 – 1) في المشاركة الثانية.



وشهدت أولمبياد أتلانتا 1996 احراز اول ميدالية ذهبية في تاريخ افريقيا في كرة القدم عندما تمكن الجيل الذهبي لنيجيريا بقيادة نوانكو كانو من تحقيق المركز الأول بالتفوق على العملاقين اللاتينيين البرازيل والأرجنتين في نصف النهائي والنهائي بقيادة المدرب الهولندي جو بونفرير.

وودع منتخب النسور الخضر البطولة في مشاركته الخامسة بأولمبياد سيدني 2000 من ربع النهائي بخسارته أمام تشيلي ،وتوج في بكين 2008 بالميدالية الفضية بعد خسارته أمام الأرجنتين بهدف أنخيل دي ماريا ، بعدها توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في أخر مشاركة له في ريو دي جانيرو 2016 بعد تفوقه على هندوراس (3 – 2).

ويعتبر المنتخب النيجيري هو الأكثر حصدًا للميداليات بين فرق القارة السمراء في الأولمبياد بعدما اقتنص 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية كما أنه أول منتخب أفريقي يحقق ذهبية الأولمبياد.



وعلى صعيد بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، شارك المنتخب النيجيري في نسخة 2011 لكنه ودع من الدور الأول برصيد 3 نقاط بفوز على الجزائر وخسارتين أمام المغرب والسنغال.



ونجح المنتخب النيجيري في تحقيق لقب النسخة الماضية 2015 بعدما صعد من دور المجموعات برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر بعد أن فاز على مالي وتعادل مع مصر والجزائر ثم تخطى عقبة السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي ثم فاز في اللقاء النهائي على الجزائر بنتيجة 2-1.



وتاهلت نيجيريا الي البطولة الافريقية، حيث لم تلعب في الدور التمهيدي الأول بالتصفيات وبدأت مشوارها بعبور عقبة المنتخب الليبي في الدور التمهيدي الثاني بعد الهزيمة في تونس بثنائية دون رد والرد بقوة في نيجيريا برباعية نظيفة.



وتخطى النسور عقبة عربية أخرى بعد إقصاء المنتخب السوداني في آخر الأدوار التمهيدية بالخسارة أمام السودان بهدف نظيف ثم الرد في نيجيريا أيضًا بفوز ساحق بخماسية نظيفة.



ويتولى قيادة منتخب النسور الخضر المدير الفني إماما أماباكابو صاحب الـ50 عامًا وهو أحد اللاعبين السابقين في الكرة النيجيرية وبدأ حياته مهاجمًا ثم تحول لحراسة المرمى.



وشارك أماباكابو مع منتخب نيجيريا للشباب المتوج بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا في الصين عام 1985 كما خاض مسيرته الكروية كحارس لبعض الفرق المحلية أشهرها رينجرز قبل الاعتزال والاتجاه للتدريب.ويعمل في مجال التدريب منذ 17 عامًا وتنقل بين قيادة عدة أندية قبل أن يقود المنتخب الأولمبي النيجيري في شهر فبراير.

ويمتلك المنتخب النيجيري مجموعة من اللاعبين الموهوبين وأصحاب التجارب في الدوريات الأوروبية، واختار إماما بعض اللاعبين الذين سمحت لهم أنديتهم في أوروبا بالتواجد في البطولة وعلى رأسهم الموهوب تايو أيوني لاعب ليفربول الإنجليزي المعار إلى نادي ماينز الألماني.



وضمت قائمة النسور أيضًا اللاعب برايت أونوبوكاري مهاجم ويجان الإنجليزي بجانب أوزبيكي إيكوتشوكو لاعب وسط إسطنبول باشاك شهير وقائد الفريق وتوم باشيرو لاعب وسط واتفورد الإنجليزي وكيليشي ناوكالي لاعب وسط هويسكا الإسباني.



وجاءت قائمة النسور الخضر كالتالي :حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.

الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو

الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.



ويفتتح منتخب نيجيريا مشواره في البطولة بمواجهة كوت ديفوار يوم السبت 9 نوفمبر،ويلعب في الجولة الثانية مع المنتخب الزامبي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر ،ويواجه منتخب جنوب افريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة 15 نوفمبر.

