في أولي جلسات محاكمة قاتل عروس المنوفية.. المتهم للقاضي: مش فاكر إني قتلتها

بعد ٣ شهور من مصرع منار الاقرع صاحبة ال ١٨ عاما وبنت مركز الباجور بمحافظة المنوفية، علي يد زوجها في ليلة الصباحية ... بدأت اولي جلسات محاكمة العريس زوجها المتهم بقتلها أمام محكمة جنايات شبين الكوم.





جلسة لم تستمر سوى نصف ساعة حضر فيها المتهم داخل قفص الاتهام دون حضور أى من أهله فيما شهد الجلسة محاميه فقط بينما حضر أفراد أسرة المجني عليها منار الاقرع بملابسهم السوداء لحضور اولي جلسات المحاكمة للقصاص من قاتل نجلتهم بحضور ٣ من المحامين.





بنظرة ثابته وقف محمد عثمان المتهم بقتل عروسه داخل قفص الاتهام، ليساله القاضي " انت قتلت منار يا محمد "، ليرد عليه المتهم " مش فاكر ويكرر مش عارف "، ليطالب محامي المتهم بتأجيل الجلسة وإحالة المتهم الي الطب النفسي لعرضه عليه.





مريض نفسى هكذا قالت والدة المتهم من قبل في تحقيقات النيابة

حيث أكدت ان ابنها المتهم يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات ويعاني من مشاكل نفسية لوجود مشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه "مجنون".





" نزلت ادور علي أهله ما لقتش حد " هكذا قال شقيق منار الاقرع محمد الذي طالب بالقصاص من قاتل شقيقته في ليلة الصباحية، موضحا أن الجلسة الاولي من القضية لم تشهد سوى التأجيل الي جلسة ٢ يناير بعدما طلب محامي المتهم التأجيل وإحالته الي الطب النفسي.





وأوضح شقيق المجني عليها، أن الطب الشرعي أكد أن المتهم سليم نفسيا وما يدعيه من جنون هي محاولة به الخروج من القضية ولكنه لن يفلت من العقاب، مطالبا بالقصاص وتوقيع عقوبة الاعدام علي قاتل شقيقته.









" الحق يا ابويا بنتك مدبوحة " هكذا بدأت واقعة القتل في يوليو الماضي، عندما تلقي والد العروس اتصالا من نجله محمد يخبره أنه عثر علي شقيقته مذبوحة داخل منزل الزوجية عندما ذهب للاطمئنان عليها في ليلة الصباحية بقرية القرنين.





وأكد، ان ابنته تبلغ من العمر 18 عاما ومخطوبة من زوجها منذ 3 سنوات ولم تبد عليه اى علامات للمرض النفسي قائلا " كان غلبان وفي حاله "، قائلا انه تلقي اخر اتصال من ابنته في الثانية عشرة ظهرا تخبره انها بخير ولكنها تريد بعض الاحتياجات وذهب شقيقها اليها.





وأضاف شقيقها محمد، انه ذهب الي شقيقته وقام زوجها بفتح الباب ممسكا بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فساله " هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية فابتسم وقاله اه ادخل وسلم عليا وأغلق عليهم الباب وهرب".





وأوضح أنه هرب سليما وحاول اللحاق به ولكن دون فائدة، موضحا أنه قام بنقل شقيقته الي المستشفي ولكنها كانت فارقت الحياة.





وتابع، أن تقرير الطب الشرعي اكد أن شقيقه عذراء وهو ما اكدته قبل مقتلها في اتصال هاتفي مع شقيقتها.





وبنبرات الحزن ودموع كثيرة، قالت والدة العروس، أنها تحدث مع ابنتها قبل مقتلها واخبرتها انها بخير ولكنها تريد بعض المستلزمات وذهب شقيقها واخبرها انها مذبوحة، موضحة أن ابنتها صغيرة وسعيدة بزفافها وطافت الفرح باكمله لتسلم علي الجميع قبل مقتلها بساعات قائلة " كان قلبها حاسس انها هتموت".





وطالبت اسرة العروس بحق ابنتها والكشف عن سبب قيام زوجها بفعل ذلك، رافضين تلقي واجب العزاء فيها حتي يعود حقها ويتم القصاص من الجاني.







