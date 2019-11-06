شاهد| كيفية حجز تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 عاما عن طريق تذكرتي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عن استمرار شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوري، في العمل بالـFAN ID الذي تم استخدامه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 ، للدخول به مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق الجمعة المقبل حتي 22 نوفمبر من الشهر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وعبر فيديو ترويجي أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لحاملي بطاقات المشجعين FANID ، إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.



ويظهر في الفيديو كيفية تسجيل البيان عبر موقع تذكرتي، وكيفية حجز التذاكر واختيار المقاعد، وفي النهاية كيفية الدخول من بوابات الاستاد.



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.



وضم شوقى غريب 21 لاعبًا هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.