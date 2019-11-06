كيف تعثر على السلام الداخلى وتخفض من انفعالاتك.. كتاب جديد يساعدك على ذلك

"كيف تحيا فى رفاهية .. خطوات أربع نحو حياة أكثر هناءة وعافية"... كتاب جديد صدر حديثا عن المركز القومى للترجمة من تاليف باميلا هايس ومن ترجمة راقية جلال الدويك.



تطرح المؤلفة فى مقدمة الكتاب بعض الاسئلة؛هل تجد نفسك فى احيان كثيرة ،مضغوطًا ومنهكًا ؟ تكرر سلوكيات تضر بك ؟ هل تود أن تملك مزيدًا من السيطرة على انفعالاتك كى تتصرف بطرق تتناسب مع قيمك الخاصة؟من تريد ان تكونه؟ هل تود ان تكون أكثر عافية على الصعيدين البدني والعقلي ؟ هل تأمل فى الاستمتاع بحياتك بدرجة اكبر؟ ان كانت اجابتك عن اى من الاسئلة السابقة ب "نعم" فهذا الكتاب لك.



وبامكاننا اعتبار الصحة النفسية طريقًا و ان هذا الكتاب هو الصحبة الداعمة فى هذا الطريق ،فاذا لم تجد لديك الحماسة الكافية للسيطرة على القلق أو الأكتئاب او الغضب أو الخوف او الغيرة أو غيرها من الانفعالات الغير مرغوبة ،أو تجد نفسك متورطًا فى سلوكيات الدفاع المستمر عن النفس ،فان هذا الكتاب سوف يساعدك على خفض هذه الانفعلات غير المرغوبة والتخلص من الضغوط كلما امكن ذلك ،والاندماج فى أفكار وسلوكيات تعمل على بناء رفاهك الشخصي.



وتم ترتيب محتوى هذا الكتاب وفقا لخطوات أساسية : اعتلاء طريق الرفاه،فهم ضغوطك،استخدام الأفكار لتحسين الشعور واخيرًا اتخاذ الفعل .



الخطوة الأولى "اعتلاء طريق الرفاه" تمنح الألهام والتشجيع ..تتضمن هذه الخطوة تدريبات تساعدك على تخيل كيف تكون الحياة الصحية بالنسبة لك،واستيضاح القيم التى تراها مهمة بالنسبة لماهيتك ولما تود ان تصبح عليه.الخطوة الثانية والتى تتمثل فى فهم الضغوط و كيف نميز ما بين الضغوط المتولدة داخليًا عبر الأفكار والمعتقدات والتاويلات،والضغوط خارجية المنشأ الناشئة عن المواقف الخارجية او عن الاّخرين .الخطوتان الثالثة والرابعة تتضمنان تعلم وستخدام النمطين الرئيسيين من الأدوات وهما :أدوات تغيير التفكير،وأدوات الفعل ،ومن ثم اتخاذ الخطوات الفعلية .



على امتداد الكتاب،قامت المؤلفة بتضمين تدريبات على التفكير فى هذه الأفكار والنتائج والاستراتيجيات الجديدة ،وتجربتها ،فهذا الكتاب هو خبرة تفاعلية تتضمن جهدًا وصبرًا ،حيث تضم انماط التفكير، معتقدات شديدة الرسوخ تستغرق وقتًا لتنميتها ،ومن غير المتوقع على نحو كبير أن تنتقل على مدار ليلة من أقصى طرف المشاعر السلبية الى اقصى الطرف المقابل (مثل من الغضب الشديد الى التقبل التام) فلكى تصل الى الطريق الصحيح عليك الالتزام بالطريق الصحيح لصحتك النفسية ،وأن تكون صبورًا مع نفسك .



فانه فى اكثر الاوقات صعوبة ،يكون لدى كل منا قوة داخلية تعمل كبوصلة توجهنا نحو العافية.أنت الخبير بحياتك لذا فلك أن تستخدم هذه الأدوات بالطريقة التى تجعلها تعمل بافضل صورة معك.



تحاول الكاتبة عبر 15 فصلا ، أن تحفزنا الى التغيير وان تدفعنا دفعًا نحو تعلم كيفية التخلص من الضغوط التى تثقل كاهلنا وتؤثر على صحتنا النفسية والعقبات او ما أسمتها –بالأفخاخ- التى تعيق المسار ،ويحاول الكتاب ان يعلمنا كيفية خلق بيئة صحية وكيف نناهض التفكير السلبي وكيفية الاندماج الاجتماعى الذى يؤثر بالايجاب على تطور حالتنا النفسية .



د/باميلا أ.هايس ،تحمل درجة الدكتوراة فى علم النفس الأكلينيكى من جامعة هاواى،عملت زميلا للمؤسسات القومية للصحة النفسية لدراسات ما بعد الدكتوراة فى جامعة روشستر للطب،كما عملت عضوا أساسيًا فى هيئة تدريس برنامج علم النفس فى جامعة انتيوش-سياتل،لها عدد من الأعمال ،نذكر منها : "التواصل عبر الحضارات :ادوات المساعدة"، "علاج التعقيدات الثقافية عمليًا :التقييم والتشخيص والعلاج" .



د/راقية جلال الدويك،مترجمة الكتاب،حاصلة على دكتوراة فى علم النفس الارتقائى الاكلينيكى-جامعة القاهرة ، من مؤلفاتها :" اهل الوداد ..مقولات ومخاطبات " ،كما أن لها عدد كبير من الكتب المترجمة نذكر منها،"دليل النجاة من الألم"،"الجماعات البؤرية"،"علم النفس والطبيعة الانسانية" و "علم النفس الاجتماعى للجندر".