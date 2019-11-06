علام رئيسا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية تعليم القاهرة

انعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، برئاسة محمد عطية وكيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، والمدير التنفيذي لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين .





وافتتح محمد عطية الجلسة بتهنئة السادة الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وأكد أنه فخور بهذا المجلس الذي يعتبر من المجالس المتميزة على مستوى الجمهورية.





ثم أعلن بدء إجراءات الجلسة؛ حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، كما تم عرض تقرير المراقب المالي عن العام الماضي ، و تم فتح باب الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس.





وفاز الأستاذ عبد الرؤوف علام بمنصب رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتزكية ، كما فاز الدكتور مجدى انيس بمنصب نائب رئيس المجلس بالتزكية ، وتم فتح باب الترشح لمنصب المراقب المالي ، وانعقدت اللجنة الثلاثية واسفرت النتائج عن فوز ممدوح الجعفري .



