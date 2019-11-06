أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا



أعلنت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على جنوب محافظة البحرالأحمر، وبالأخص على مدن مرسى علم وحلايب والشلاتين اعتبارا من غدا الخميس.



من جانبها، وجهت الدكتوره يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.



وكانت محافظة البحر الأحمر، وضعت خطة لمجابهة سقوط الأمطار والسيول بالمحافظة، وأماكن تجمعها بالمدن والبحيرات والسدود لمواجهة أي طارئ وفق الخريطة الجوية للأيام القادمة.



