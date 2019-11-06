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أخبار العالم

البنك الدولي يحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:50 م
البنك الدولي يحذر
البنك الدولي يحذر من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني
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دعاء أبوهشيمة
حذر البنك الدولي اليوم، الأربعاء، من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، في حال عدم تشكيل الحكومة، بشكل سريع، لأجل استعادة الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان سيصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وأن تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.

ودعا البنك الحكومة إلى سرعة تشكيل حكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين، مشيرا إلى استعداه بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم جميع الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة، كما دعا البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

في سياق متصل، توقع البنك الدولي ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%، بحسب "العربية".

ويأتي تنبيه البنك الدولي من السيناريو القاتم للاقتصاد اللبناني، بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعدي الحريري.
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