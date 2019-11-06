دعاء السفر.. أذكار تخفف العناء وتحقق السلامة في الطريق

دعاء السفر قصير.. الدعاء بشكل عام هو طلب المعونة من الله في كافة أمور حياتنا، وعندما ينوي الإنسان السفر يجول بخاطره أشياء عديدة وأمنيات بسفر مريح دون متاعب ودون عناء ومخاطر تعترض طريقه، ويسافر الناس ويتركون أوطانهم ربما للعمل بالخارج أو للدراسة أو للسياحة أو السفر إلى البلاد المشرفة لأداء الحج أو العمرة، لذلك فهم يلجأون لله سبحانه وتعالى للتخفيف من عناء السفر عنهم وتوفيقهم، وتقدم لكم « صدى البلد» دعاء السفر قصير مكتوب لكي يعطيهم الله الصبر ويسهل عليهم بلوغ مقاصدهم..



دعاء المسافر

دُعاء الرّكوب يضع الإنسان المسلم نفسه في كلّ أمور الحياة بين يديّ الله عزّ وجلّ، فهو سُبحانه الحافظ لكلّ شيءٍ، وهو الّذي تُردّ إليهِ الأمور، وتصدر عنهُ العللُ، والأسبابُ، والأفعالُ، وهو سبحانه الّذي يقينا من الشرّ، ويسخّر لنا الخير، ويحفظنا حتى ننقلب إليه، وكان الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم - يدعو الله في كُلّ أمرٍ، فعلّم المسلمين ولقّنهم أن يكونوا بينَ يديّ الله، فما من توفيقٍ إلّا بإذنه، وأوجب عليهم الصّبر وترجّي الله في كلّ أمورهم، وأهمّها الأمور الغيبيّة التي لا يعلم الإنسان ما مصيرهُ فيها، والشّكر الدّائم، وحمدُ الله الحافظ المسخّر لكلّ شيءٍ، والآمر، والنّاهي، فالمؤمن قريبٌ من الله أينما حلّ يذكرهُ على لسانه ويحفظه في نفسه وعقله وقلبه.



1- ومن الأدعية الكثيرة التي يجعل بها المؤمن نفسهُ بين يديّ الله تعالى دُعاء الرّكوب، ونصّه: روى مسلم في صحيحه عن ابْنَ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ- صلّى الله عليه وسلّم- كَانَ إِذَا اسْتَوَىَ عَلَىَ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىَ سَفَرٍ، كَبّرَ ثَلاَثًا، ثُمّ قَالَ: « سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنّا إِلَىَ رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىَ، اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ ».





2- وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنّ. وَزَادَ فِيهِنّ: « آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبّنَا حَامِدُونَ ».-



3- أمّا دُعاء نزول المكان، فهو ما رواه مسلم عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:« مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»، فهذا يقال في مكان نزله الإنسان في حضر أو سفر.



حكم دعاء الركوب

من أهل العلم من ذهب إلى استحباب دُعاء الرّكوب عند الرّكوب عُموما سفرًا أو حضرًا، وممّن ذهب إلى ذلك سماحة الشّيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله-، فقد سُئل: هل يلزم ركوب الدّابة قراءة دُعاء الرّكوب ؟ فأجاب رحمه الله: " ظاهر القرآن أنّ الإنسان كلّما ركب على البعير، أو السّيارة، أو السّفينة، أو القطار أن يقول:" سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ".



دعاء السفر

« الله أكبر ، الله أكبر ، سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون .اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى».



«اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ،اللهم اني أعوذبك من وعثاء السفر ،وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل ” وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ” ايبون ،تائبون ، عابدون ،لربنا حامدون».



دعاء المقيم للمسافر

أستودعك الله دينك وأمانتك وأخر عملك , زودك الله التقوى ، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت».



دعاء الحزن في السفر

ما أصاب أحد قط هم و لا حزن فقال:« اللهم إني عبدك و ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحد من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي و نور صدري ، و جلاء حزني ، و ذهاب همي، اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربى و رب المستضعفين إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى,إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى و لكن عافيتك هى أوسع لى,أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك(ولك العتبى حتى ترضى) ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم».



دعاء الدخول على الأهل

«أوبًا أوبًا إلى ربنا توبًا لا يغادر علينا حوبًا».



دعاء الرجوع إلى البلد

آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ولا يزال يقولها حتى يدخل بلده».



دعاء الرجوع من السفر

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».



دعاء المسافر إذا أمسى وأقبل عليه الليل

«يا أرضُ ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسدٍ وأسْوَد، ومن الحية والعقرب. ومن ساكني البلد، ومن والدٍ وما ولد».



دعاء وقت السحر أثناء السفر

كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سمع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضِل علينا عائذًا بالله من النار».



دعاء المسافر إذا نزل منزلًا

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». «



دعاء توديع المسافر وتوصيته

كان ابن عمر - رضي الله تعالى عنه- يقول للرجل إذا أراد سفرًا: أن ادنُ مني أودعك كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يودعنا فيقول:« أستودع اللَّه دينَك وأمانتك وخواتيم عملك، وجاء أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله تعافلى عنه- أن رجلًا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما أن ولي الرجل قال: « اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر»، وعن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إني أريد سفرًا فزودني، قال: زوَّدك الله التقوى.







