أسعار حلوى المولد .. صندوق المجوهرات بـ 1600 جنيه .. وعبوات الغلابة بـ 50 جنيها

محلات مشهورة



قطع سايبة

علب "مشكلة"

عروسة المولد



صندوق مجوهرات

تواصلنا مع محل آخر لبيع حلوى المولد وأوضح البائع أن سعر علبة المولد يبدأ من 200 جنيه للكيلو الواحد، و400 جنيه للعبوة وزن 2 كيلو "وهناك علب أسعارها تصل لـ 900 جنيه، ودي بتكون خامات عالية ووزنها حوالي 3 كيلو ونصف وتتكون من حلوي محشوة لوز ومكسرات، وتكون وسط صندوق مجوهرات فاخرة ولو وزن 5 كيلو يصل سعرها 1600 جنيه وبتكون فيها عروسة مولد وحصان وكيس نوجة واطباق نحاس".



حلوى المخابز

وفي المقابل تعكف المخابز ومحلات "السوبر ماركت" علي طرح الحلوي الشعبية، وحسب ما تم تداوله تبدأ الاسعار "العلبة نصف كيلو بسعر 50 جنيها وهناك عبوات وزن كيلو بسعر 100 جنيه".



علب الغلابة

"دي متاحة للغلابة وبتكون فيها فولية وسمسمية واقراص وملبن، وفيه علب وزن 2 كيلو بسعر 200 جنيه للعائلات واصنافها اكثر وبيكون فيها ملبن محشو"..حسبما اوضح صاحب احد المخابز.



استقرار الأسعار

وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية،خلال تصريحات صحفية، إن أسعار حلوى المولد النبوي مستقرة في الأسواق ومشابهة لاسعار العام الماضي لانخفاض اسعار السكر وانخفاض أسعار استيراد المكونات ".



معايير السعر

"كان فيه زيادة بأسعار بعض الخامات كالسمسم والفول السوداني وجوز الهند، وفيه خامات مازادتش كالمكسرات والنشا وعسل الجلوكوز، ودا سبب استقرار الاسعار، وتتراوح أسعار علب الحلوى هذا العام بين 50 جنيها و1900 جنيه، حسب المحل والوزن والأصناف وطريقة التقديم".. بحسب "العبد".



أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1441 سيوافق 9 نوفمبر 2019.وبدأت محلات الحلويات والمتاجر في طرح حلويات المولد للبيع بمختلف أنواعها في القاهرة والمحافظات.وبالتواصل مع احد أشهر محلات بيع الحلويات، أوضح أن سعر السمسمية والسودانية والحمصية تبدأ من 40 جنيها للكيلو، ويبدأ سعر علبة حلاوة المولد في العبد بدأ 50 جنيها وتصل إلى 870 جنيها، لارتفاع سعر المكسرات خاصة البندق والفستق وعين الجمل المستوردة من الخارج.وهناك أسعار خاصة للقطع "السايبة"، فأسعار الاقراض المُشكلة تبدأ من 16 جنيها لقرص الحمصية و50 جنيها لقرص اللوز و55 جنيها لقرص الكاجو.وتابع البائع "علب المولد المشكلة تبدأ من 70 جنيها وحتي 220 جنيها، وهناك علب صغيرة تبدأ من 40 جنيها، وعلب متوسطة الحجم بسعر 160 جنيها، وعلب كبيرة الحجم بسعر 440 جنيها، وكلها بها أشكال عديدة من حلوي المولد كالملبن والسمسمية والفولية والحمصية، وقرص اللوز وقرص الحمصية والفستق والكاجو"."عروسة المولد، النماذج المصغرة منها بسعر 20 جنيها وكذلك حصان المولد، اما لعب المولد البلاستيكية للأطفال فتبدأ من سعر 5 جنيهات وتصل إلى 50 جنيها".