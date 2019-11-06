حبس بائع مزق زوجته وألقى جثتها في رشاح الحوامدية

أمرت نيابة البدرشين بحبس بائع متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها فى رشاح مياه بقرية أم خنان 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة البدرشين أن المتهم قرر قتل زوجته لشكه في وجود علاقة بينها وبين طليقها.



تلقى قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جوال بلاستيكى بداخله جثة لسيدة مجهولة فى العقد الخامس من العمر بكامل ملابسها تتحلى ببعض المشغولات الذهبية فى حالة تحلل رمى وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بمياه ترعة المشاع بمنطقة أم خنان دائرة القسم.



وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها 43 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم وأصل إقامتها بدائرة مركز السنطة بالغربية"، والمتزوجة عرفيًا من بائع مياه 34 سنة، والسابق اتهامه فى 5 قضايا " مقيم بذات المنطقة والمتغيبة عن منزلهما منذ حوالى25 يوما "لم يتم الإبلاغ بغيابها" وأنها على خلاف مع أهليتها لزواجها من المذكور عرفيًا وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها واعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع الثأر لشرفه وقرر باعتياد المجنى عليها الغياب عن المنزل وتردد شائعة مؤخرًا بسوء سلوكها واكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية بطليقها الأمر الذي أثار حفيظته فعقد العزم على قتلها.



وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بتاريخ 10/10/2019 باصطحابها لقطعة أرض ملكه كائنة بالقرب من مكان العثور مستقلين دراجة نارية "تروسيكل قيادته وملكه" وعقب وصولهما للمكان باغتها وإنهال عليها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض"سكين" أعده مسبقًا فأودى بحياتها ثم قام بوضع جثتها داخل الجوال ونقلها بالتروسيكل والتخلص منها والسلاح المستخدم بإلقائهما بمياه الترعة محل العثور.



وتم بإرشاد المتهم ضبط (4 هواتف محمولة "2 خاصين بالمجنى عليها ، 2 خاصين به مدفونة بشرفة مسكنه" - التروسيكل "المستخدم فى ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.