Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس بائع مزق زوجته وألقى جثتها في رشاح الحوامدية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:53 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة البدرشين بحبس بائع متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها فى رشاح مياه بقرية أم خنان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة البدرشين أن المتهم قرر قتل زوجته لشكه في وجود علاقة بينها وبين طليقها.

تلقى قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جوال بلاستيكى بداخله جثة لسيدة مجهولة فى العقد الخامس من العمر بكامل ملابسها تتحلى ببعض المشغولات الذهبية فى حالة تحلل رمى وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بمياه ترعة المشاع بمنطقة أم خنان دائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها 43 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم وأصل إقامتها بدائرة مركز السنطة بالغربية"، والمتزوجة عرفيًا من بائع مياه 34 سنة، والسابق اتهامه فى 5 قضايا " مقيم بذات المنطقة والمتغيبة عن منزلهما منذ حوالى25 يوما "لم يتم الإبلاغ بغيابها" وأنها على خلاف مع أهليتها لزواجها من المذكور عرفيًا وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها واعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع الثأر لشرفه وقرر باعتياد المجنى عليها الغياب عن المنزل وتردد شائعة مؤخرًا بسوء سلوكها واكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية بطليقها الأمر الذي أثار حفيظته فعقد العزم على قتلها.

وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بتاريخ 10/10/2019 باصطحابها لقطعة أرض ملكه كائنة بالقرب من مكان العثور مستقلين دراجة نارية "تروسيكل قيادته وملكه" وعقب وصولهما للمكان باغتها وإنهال عليها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض"سكين" أعده مسبقًا فأودى بحياتها ثم قام بوضع جثتها داخل الجوال ونقلها بالتروسيكل والتخلص منها والسلاح المستخدم بإلقائهما بمياه الترعة محل العثور.

وتم بإرشاد المتهم ضبط (4 هواتف محمولة "2 خاصين بالمجنى عليها ، 2 خاصين به مدفونة بشرفة مسكنه" - التروسيكل "المستخدم فى ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

لرفضة إنجاب البنات تفنن فى تعذيبهن.. قسوة أب تحكيها دموع ابنته أمام القاضى

فيديوجراف| زوجة رياض محرز تكشف حقيقة خيانتها

11 ألف عالم يعلنون رسميا حالة الطوارئ المناخية العالمية

أليكس يونج: فخور باللعب لـ الأهلي.. ونسعى للفوز بكل بطولات السلة

غموض حول ظروف مقتل المصرية علا سالم بأمريكا.. وانتظار تقرير السموم

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك وجنوب أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد