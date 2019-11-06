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رياضة

كاف يحسم الجدل حول فسخ التعاقد مع لاجاردير الفرنسية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:10 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
أكد مصدر مطلع داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أنه لا صحة لفسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية " لاجاردير " المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات كاف.

وقال المصدر إن الاتحاد الإفريقي لم يتخذ أى قرار رسمي بشأن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية " لاجاردير " حتى الآن ، مشيرا إلى ان كاف يدرس بعض الأمور التعاقدية مع الشركة ولكن لا توجد أى قرارات بفسخ التعاقد معه.

وأضاف أن فى حال صدور قرار رسمي بفسخ التعاقد فسيتم الإعلان عنه خلال الموقع الرسمي للكاف مشيرا إلى أن التعاقد بين كاف والشركة الفرنسية جار حتى الآن ولا يوجد أى فسخ للتعاقد.

يذكر أن الشركة الفرنسية " لاجاردير " حاصلة على كافة حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" حتى عام 2028 مقابل مليار دولار .
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