أول قرار من ميتشو بعد فوز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل.



وفاز الزمالك اليوم على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد، سجلهما المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

