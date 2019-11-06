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رياضة

بطل أزمة الأهلي والزمالك.. من هو إيهاب أمين الأغلى تاريخيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:27 م
الأهلي والزمالك كرة
الأهلي والزمالك كرة السلة
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عمرو الحلواني
أصبح إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي حديث الشارع الكروى فى مصر بعد تسببه فى أزمة كبيرة بين الأهلى والزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بالصالة المغطاة لملعب الاهلى بالجزيرة فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

ولجأ إيهاب امين لاعب النادي الأهلي إلى استخدام مهارته الفائقة وقام بتمرير الكرة بين أقدام مصطفى مشعل لاعب الزمالك مع الحظات الأخيرة من المباراة وهو ما رفضه الجهاز الفنى للزمالك واللاعبين واعتبره إهانة للفريق وتم الدخول فى مشادة قوية مع فريق الأهلى .

ويرى الجانب الأهلاوى أن إيهاب أمين لم يفل أى شىء خارج إطار اللعبة ، بل قام باستخدام مهارته الفنية فى تقديم لقطة مهارية جيدة ، وفى المقابل يرى الزمالك أن اللاعب كاد أن يتسبب فى كارثة نتيجة سلوكه غير الرياضي بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك واستهتاره بالخصم .

صدى البلد يقدم لكم أبرز المعلومات عن إيهاب أمين نجم سلة الأهلي والذى يمكن اختصارها فيما هو يلى :

1 - يعد إيهاب امين أحد مواليد 1995/8/1 أى يبلغ من العمر 24 عاما .

2 - يعد إيهاب امين أحد أعمدة منتخب مصر لكرة السلة فى الفترة الأخيرة .

3- انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

4- يعد إيهاب أمين أغلى صفقة فى تاريخ كرة السلة فى مصر بعد أن بلغت قيمة انتقاله من سبورتنج للأهلى 3 ملايين جنيه .

5 -تعد أزمة مباراة الأهلي والزمالك الحالية ليست الواقعة الأولى التي يتسبب فيها إيهاب أمين بين قطبي كرة السلة المصرية، فكان أمين عندما كان يلعب لسبورتنج مطمعا للفريقين في الانتقالات الماضية، قبل أن ينجح الأهلي في خطف الصفقة.

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