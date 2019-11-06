Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر تهين أردوغان: إرهابي خسيس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:20 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
Advertisements
رشا عبد الوهاب - حسام رضوان
بعد انتشار هاشتاج "أردوغان يهين قطر"، رد القطريون بهاشتاج لإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب نشر تقرير صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا عن انتقاد قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية للعملية التركية العسكرية في الشمال السوري.

وقالت الصحيفة التركية في افتتاحيتها إن التحالف التركي القطري، أصبح يتزعزع من الداخل بواسطة فضائية الجزيرة، ومتابعتها الخبرية للعملية العسكرية التركية في سوريا، مؤكدة أنها اعتادت نشر تقرير معادية للنظام التركي.

وانتشر هاشتاج #قطر_يوك_يا_اردوغان، وأشار المستخدمون إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دفع 15 مليار دولار لأردوغان بعد انقلاب 15 يوليو ضد الرئيس التركي.

وقال مستخدم آخر إلى أن أردوغان "إرهابي خسيس يريد الدمار للدول العربية"، بينما كتبت مستخدمة: "لن نرضى بما تفعله #تركيا من تجاوزات فى حقنا فكفى ويجب طردكم وطرد مصالحكم بالبلاد". بينما طالب آخرون بقطع العلاقات مع أنقرة، مشيرا إلى أن الدوحة "خط أحمر".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة التركية أن الجزيرة الإنجليزية اعتادت العمل مثل وسائل الإعلام الدولية المعادية لتركيا، على حد وصفها، والتي نشرت تقارير معادية عن العملية العسكرية واعتبرت العمال الكردستاني مجموعة مظلومة.

وهددت تركيا، النظام القطري بالإنضمام إلى الدول المقاطعة للدوحة، كرد فعل طبيعي على ما قامت به الجزيرة القطرية، ضد العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلة إن قطر تحرق الجسور مع تركيا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراكولا العرب .. قطر تغرد منفردة وتدعم قتل أردوغان لـ السوريين.. والعالم ينتفض ضد إرهاب الحاكم العثماني.. السعودية تصف عملية نبع السلام التركية بـ«العدوان»

تقرير يفضح قطر ودعمها المتواصل للعدوان التركي على شمال سوريا

فضيحة لـ قطر.. أردوغان يشكر تميم على دعمه غزو سوريا

بسبب الجزيرة.. صحيفة موالية لأردوغان تهدد بالانضمام إلى الدول المقاطعة لقطر

الحرامية وقعوا فى بعض.. صحيفة مقربة من أردوغان تهين قطر وأزمة تلوح فى الأفق

بأيدي الجزيرة.. تحالف الشيطان بين قطر وتركيا بات على وشك الانهيار

ترشيحاتنا

اخجلتموني.. أول تعليق من محسن صالح على اختياره رئيس لجنة التخطيط فى الأهلى

هل الميت يشعر بمن يحزن عليه؟.. فيديو

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

بسبب الجزيرة.. أردوغان يهين القطريين: أنقذناكم من الإفلاس

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

دعاهم لتناول العشاء| ماذا قال مرتضى منصور لـ منتخب جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك؟

Advertisements

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

بجواره سامح شكري .. ترامب يعلق على مباحثات سد النهضة .. ماذا قال؟

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

بمشاركة مؤمن زكريا وحماصة.. تركي آل الشيخ فى بث مباشر على فيسبوك

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

دعاهم لتناول العشاء| ماذا قال مرتضى منصور لـ منتخب جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو

فخامة أكثر.. مرسيدس تكشف عن CLA 2020 الجديدة كليا.. صور