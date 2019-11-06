قطر تهين أردوغان: إرهابي خسيس

بعد انتشار هاشتاج "أردوغان يهين قطر"، رد القطريون بهاشتاج لإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب نشر تقرير صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا عن انتقاد قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية للعملية التركية العسكرية في الشمال السوري.



وقالت الصحيفة التركية في افتتاحيتها إن التحالف التركي القطري، أصبح يتزعزع من الداخل بواسطة فضائية الجزيرة، ومتابعتها الخبرية للعملية العسكرية التركية في سوريا، مؤكدة أنها اعتادت نشر تقرير معادية للنظام التركي.



وانتشر هاشتاج #قطر_يوك_يا_اردوغان، وأشار المستخدمون إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دفع 15 مليار دولار لأردوغان بعد انقلاب 15 يوليو ضد الرئيس التركي.



وقال مستخدم آخر إلى أن أردوغان "إرهابي خسيس يريد الدمار للدول العربية"، بينما كتبت مستخدمة: "لن نرضى بما تفعله #تركيا من تجاوزات فى حقنا فكفى ويجب طردكم وطرد مصالحكم بالبلاد". بينما طالب آخرون بقطع العلاقات مع أنقرة، مشيرا إلى أن الدوحة "خط أحمر".



وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة التركية أن الجزيرة الإنجليزية اعتادت العمل مثل وسائل الإعلام الدولية المعادية لتركيا، على حد وصفها، والتي نشرت تقارير معادية عن العملية العسكرية واعتبرت العمال الكردستاني مجموعة مظلومة.



وهددت تركيا، النظام القطري بالإنضمام إلى الدول المقاطعة للدوحة، كرد فعل طبيعي على ما قامت به الجزيرة القطرية، ضد العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلة إن قطر تحرق الجسور مع تركيا.