يعانيان من الطول المفرط.. الصحة: فحوصات طبية شاملة لأطول شقيقين في الشرقية

قال هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن محافظ الشرقية استقبل أطول شقيقين في الشرقية وهما "محمد شحاتة عبد الجواد "، و "هدى شحاتة عبد الجواد"، المقيمان بقرية الجمالية بمركز الحسينية واللذان يعانيان من حالة نادرة فى الطول وضخامة الجسم نتيجة لخلل كامل في الوظائف الهرمونية في الجسم طبقًا للتشخيص الطبي المبدئي".





وأضاف هشام مسعود في تصريحات تليفزيونية، إن المحافظ استمع إلى ظروفهما المعيشة، وقام بتوفير مبلغ مالي لهما وبطاطين وكراتين تغذية وأكد أنه سيقوم بتوفير مشروع صغير لهما ووفر لهما وحدة سكنية، وتروسيكل للتنقل به".





وتابع هشام مسعود: "تم اصطحابهما لمستشفى الزقازيق وتم إجراء الكشف الطبي الكامل عليهما وتم الاطلاع على الفحوصات الطبية الخاصة بهما".





ويذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر صرف إعانة عاجلة لكل من "محمد شحاته عبد الجواد"، و"هدى شحاده عبد الجواد" ، المقيمان بقرية الجمالية بمركز الحسينية واللذان يعانيان من حالة نادرة فى الطول وضخامة الجسم نتيجة لخلل كامل في الوظائف الهرمونية في الجسم طبقًا للتشخيص الطبي المبدئي، لتعينهما على قضاء متطلبات الحياة.





كما كلّف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لهما تلبية لرغبتهما وليحيا فيها حياة كريمة .





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهما اليوم بمكتبه بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .





كما وافق محافظ الشرقية على إقامة مشروع صغير " كشك" وتجهيزه للشقيقين ليساعدهما على تحمل الأعباء المعيشية ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بإتاحة فرصة عمل بالقطاع الخاص للشاب محمد ، ومخاطبة التضامن الاجتماعي لتوفير تروسيكل يستخدم كوسيلة انتقال للشقيقين نظرًا لحالتهما الصحية .



