نجم الريال السابق: جاريث بيل لا ينوي الرحيل عن الفريق

قال نجم ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي سابقا، ستيف ماكمانامان، الأربعاء إن جناح الفريق الملكي، الويلزي جاريث بيل، "سعيد" في الفريق و "يريد البقاء".



وقال ماكمانامان في تصريحات لموقع (DAZN) للبث الرياضي "لا أعلم إن كان مستقبله داخل جدران ريال مدريد، لأن وسائل إعلام كثيرة تتحدث عن رحيله، وأنه يريد اللعب في الصين، ولكنه سعيد".



وبسؤاله حول فريقه الأسبق وحامل لقب دوري الأبطال، ليفربول، أكد المتوج بلقبين في دوري الأبطال مع الميرينجي موسمي (1999-2000 و2001-02) أن "الريدز" في الوقت الحالي "أقوى من ريال مدريد برشلونة".



وشدد "الأندية في إسبانيا تصبح أكثر قوة خلال شهري فبراير ومارس. ولكن بالحديث عن الفترة الحالية، ليفربول ومانشستر سيتي أفضل أندية أوروبا".



وذكَر صاحب الـ47 عاما بـ"الريمونتادا" التي حققها فريقه الأسبق أمام البرسا في الموسم الماضي في إياب نصف نهائي ?التشامبيونز ليج? عندما فاز على أرضه 4-0، بعد أن خسر مباراة الذهاب في (الكامب نو) بثلاثية نظيفة.



وقال في هذا الصدد "الأجواء كانت مذهلة... لعبنا في أنفيلد بدون صلاح وفيرمينو، وفزنا 4-0. أعتقد أنها كانت إحدى أفضل الليالي في تاريخ ليفربول".



يذكر أن ماكمانامان دافع عن ألوان ليفربول خلال 9 مواسم (1990-99) حقق خلالها لقبين أحدهما في كأس الاتحاد الإنجليزي (1991-92)، والآخر في كأس الرابطة (1994-95)، وخاض 272 مباراة مسجلا 46 هدفا.