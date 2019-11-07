Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: الشعب اللبناني نجح في التصدي لحزب الله وكشف وجهه الحقيقي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
خالد محيي الدين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن هناك قدرًا كبيرًا من التعاطف التاريخي بين مصر ولبنان، نظرا لكونهما قنطرة التواصل الحقيقي بين الوطن العربي وأوروبا.

وأضاف المفكر السياسي مصطفى الفقي، أثناء لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب اللبناني استطاع التصدي لحزب الله، الذي كشف عن وجهه الحقيقي تمامًا في الفترة الماضية، وتحدث عن حصوله على الدعم من إيران.

وتابع المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن حزب الله يحاول السيطرة على الدولة اللبنانية مثل ما فعل بمنطقة الجنوب، لافتا إلى أن حسن نصر الله كان يتحدى المتظاهرين ويأمرهم بعدم النزول.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي يكشف سبب اهتمام المصريين بمشاكل وأزمات بريطانيا

مصطفى الفقي: أحداث سبتمبر جاءت هدية للولايات المتحدة على طبق من الفضة

مصطفى الفقي: 11 سبتمبر ضربة وجهت للقضية الفلسطينية

مصطفى الفقى: أحداث سبتمبر ستظل محفورة في أذهان الأمريكيين

مصطفى الفقى: تصرفات أمريكا انتقامية من الوطن العربي بعد 11 سبتمبر لهذا السبب

لماذا تخاف إيران من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية واللبنانية؟.. هل تكون هذه الحركات نهاية وجود طهران الحقيقي في الدول العربية

ترشيحاتنا

موسم الرياض.. سعد الصغير يقدم أغنية جديدة بمناسبة الصلح بين تركي آل شيخ والخطيب ..شاهد

بدء الحجز خلال شهر.. وزارة الإنتاج الحربي تعلن تفاصيل وأسعار ومواصفات السيارات الكهربائية.. فيديو

طوارئ في مطار هولندي.. وتقارير عن احتجاز رهائن على متن طائرة

اخبار الأهلي اليوم.. تركى ال الشيخ يعلق على غلاف مجلة النادى.. 5 ملفات تنتظر محسن صالح

بعد إلزام أصحاب السيارات بتركيبه.. كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني وعقوبة المخالفين

إصرار وعزيمة.. أيمن الشعشاعي يفقد 72 كيلو من وزنه.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو