مصطفى الفقي: الشعب اللبناني نجح في التصدي لحزب الله وكشف وجهه الحقيقي

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن هناك قدرًا كبيرًا من التعاطف التاريخي بين مصر ولبنان، نظرا لكونهما قنطرة التواصل الحقيقي بين الوطن العربي وأوروبا.





وأضاف المفكر السياسي مصطفى الفقي ، أثناء لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب اللبناني استطاع التصدي لحزب الله، الذي كشف عن وجهه الحقيقي تمامًا في الفترة الماضية، وتحدث عن حصوله على الدعم من إيران.



