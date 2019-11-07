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سيارات

تعرف على سعر ميني كوبر JCW GP الرياضية قبل تدشينها

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
ستكون ميني JCW GP من أبرز سيارات الشركة القادمة في الفترة المقبلة وأكثرها جاذبية، ولكنها لن تكون سيارة رخيصة.

عند إطلاقها ستكون ميني JCW GP الأقوى على الإطلاق بقوة تزيد عن 300 حصان، في نفس الوقت ستكون السيارة منافسة من ناحية الحجم لسيارات مثل فولكس واجن بولو GTR وفورد فيستا ST وغيرهما، ولكنها ستكون أيضًا أقوى بنحو 100 حصان من تلك السيارات، ما يجعلها تقريبًا في فئة مستقلة بذاتها.

استعدادًا لتدشين السيارة في ظهورها العالمي الأول في الولايات المتحدة بعد أسابيع فقد أعلنت ميني الولايات المتحدة عن سعر السيارة المنتظرة البالغ تقريبًا 45,750 دولار بما يقارب 755 الف جنيه مصرى ما يجعلها من أغلى سيارات ميني، ولكن أكثرها تميزًا أيضًا.
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