بي إم دبليو M تطلق 10 سيارات خلال سنتين فقط

تستعد بي إم دبليو لإطلاق عدد من السيارات الرياضية وعالية الأداء من قسم M، وستكشف عن 10 سيارات في العامين المقبلين.





ففي أثناء فعالية أقامتها بي إم دبليو M في جنوب أفريقيا تحدث رئيس القسم Markus Flasch عن سيارات القسم الحالية والسيارات المستقبلية، وتحدث عن ارتفاع مبيعات سيارات M بنسبة 207% خلال 6 سنوات فقط، وكانت معظم المبيعات من الفئة الرياضية M Performance.





تحدث Flasch أيضًا عن وصول بي إم دبليو M3 و M4 العام القادم وقال إنهما ستحملان أقوى محرك في هذا القطاع، غالبًا ما يكون مع ناقل الحركة اليدوي، والدفع الرباعي، والدفع الخلفي.





بالرغم التباين بين الصورة والقائمة التالية فإن السيارات التالية من بي إم دبليو M ستصل إلى الطرقات وفق الترتيب التالي:





عام 2020:





M2 CS

M5 المحدثة

M8 كوبيه

M8 المكشوفة

M8 جران كوبيه

X5 M

X6 M

M235i جران كوبيه

M440i كوبيه

M440i المكشوفة

M550i المحدثة





عام 2021:

M3

M4 كوبيه