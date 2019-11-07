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رياضة

مانشستر يونايتد يبحث عن بطاقة التأهل أمام بارتيزان بلجراد بالدوري الأوروبي الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليومن لضمان التأهل إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، بينما يطمح بارتيزان بلجراد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر، للحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة الـ 12، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد بارتيزان بلجراد في المركز الثالث بـ 4 نقاط.

وتفام اليوم ايضا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها روما مع بروسيا مونشنجلادباخ، بشكتاش مع سبورتنج براجا، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.
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