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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نظام تخسيس سريع لحرق الدهون

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
تعانى من نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخسارة الوزن من دون استعادتها مجددًا، إليك ريجيم مجرب وسريع لحرقها ونسفها بأقل مجهود يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.. إليك خطته لمدة أسبوع ويمكنك الراحة لمدة يومين واستكمال أسبوع آخر.

خطة الرجيم
بعد الاستيقاظ من النوم

كوب من الشاي الاخضر مع القليل من عصير الليمون.

الإفطار

بيضة مسلوقة +1 توست سن

كوب من القرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية

الغداء

طبق خضار سوتيه
+ شريحتان من اللحم المشوى

أو طبق من الشوربة الحارقة +
ربع فرخة مشوية

كوب من القرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية

العشاء

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

بعد ساعتين .. كوب من القرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية
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