بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

وفاة هيثم أحمد زكي .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن موت الفجأة لا يعنى سوء الخاتمة، بل إنه إذا كان العبد ذاكرًا لله ويتعبد الله كثيرًا مصليًا قانتًا خاشعًا يخاف الله ولكن فاجأه الموت إذا بغتةً فليس هذا من سوء الخاتمة.





وفاة هيثم أحمد زكي .. وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «هل موت الفجأة علامة سوء خاتمة؟»، أن الله سبحانه وتعالى ينبه الأحياء من خلال موت الفجأة، فموت الفجأة ليس وسيلة للانتقام من الموتى، وليس من علامات سوء الخاتمة وإنما هو مجرد تنبيه لأولئك الذين هم على قيد الحياة ويهربون من ذكر سيرة الموت ويتغافلون عنه فعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتي في أي وقت، وليس له وقت معين.









وفاة هيثم أحمد زكي .. وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان خاشعًا ويخاف الله تعالى فى جميع أمور حياته ومات فجأةً ولم يستطع أن ينطق الشهادة بلسانه إذا ربما يكون الذكر فى قلبه أكثر، فليس هذا من سوء الخاتمة ، فالذكر للقلب أعظم من الذكر للسان.





دعاء يحفظك من موت الفجأة .. تعرف على حقيقه





انتشر في بعض المواقع الإلكترونيّة والمنتديات على الإنترنت دعاءٌ يُقال إنّه يحمي الإنسان من موت الفجأة، ويجب أن ننوّه لكم بأنّ هذا الحديث والدّعاء الّذي ذكر لم يرد عن سيّدنا محمّد -عليه الصّلاة والسّلام-، وهو مكذوب لا أصل له في كتب السنّة.





وجاء نصّه كالتّالي: "حديث ودعاء مكذوبان روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنّه قال: من قرأ الدّعاء في أيّ وقتٍ فكأنّه حجّ 360 حجّة، وختم 360 ختمة، وأعتق 360 عبدًا، وتصدّق بـ 360 دينارًا، وفرّج عن 360 مغمومًا، وبمجرّد أن قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحديث نزل جبرائيل عليه السّلام وقال: يا رسول الله أيّ عبدٍ من عبيد الله سبحانه وتعالى أو أيّ أحد من أمّتك يا محمّد قرأ الدّعاء ولو مرّة واحدة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء: رفعت عنه الفقر، وأمنته من سؤال منكر ونكير، وأمررته على الصّراط، وحفظته من موت الفجأة، وحرّمت عليه دخول النار، وحفظته من ضغطة القبر، وحفظته من غضب السّلطان الجائر والظالم ".





ويقول الدّعاء: لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين.





والأولى أن يدعو الإنسان بما كان النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يدعو به : عنْ عبد اللّه بن عُمر - رضي الله عنهما-قال : «كان منْ دُعاء رسُول اللّه- صلّى اللّهُ عليْه وسلّم-: «اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك»، رواه مسلم.





أدعية مأثورة عن النبى





-«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» هذا من أجمع الدعوات التي أرشد إليها النبي ﷺ.





- كذلك من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».





-«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر». هذا خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضى الله عنه-.





- ومن دعائه أيضًا - صلى الله عليه وسلم-«اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال كل هذه دعوات عظيمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».



