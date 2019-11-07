مع صديقها.. جوهرة تُشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

ولم تتكلف جوهرة، في اقتناء الإكسسورات بل اكتفت بقرط وخاتم رقيق مع ساعة يد لإكمال إطلالتها، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

شاركت الراقصة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وساحرة برفقه صديقها، وعلقت على الصورة قائلة: "كنت أبحث دائمًا عن مناسبة لنشر هذه الصورة، لأنني أحبها كثيرًا، وكنا نضحك معك كثيرًا".وظهرت جوهرة، بـ فستان أبيض أنيق كشف عن رشاقتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث جمعت شعرها بجانب واحد بطريقة جذابة وأنيقة.ووضعت جوهرة، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالأيشادو والماسكرا، مع أحمر شفاه باللون الروز.