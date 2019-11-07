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فن

شاهد.. لحظة وصول جثمان هيثم احمد زكى مسجد مصطفى محمود

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
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منار نور _ اشرف العمدة _ صلاح مهدى
وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي الى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكان توافد عدد من نجوم الفن والرياضة منذ صباح اليوم الخميس الى مسجد مصطفى محمود لحضورة مراسم تشييع جثمان هيثم أحمد زكي.

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر وحددت موعد الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.
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