مدير إدارة بنها التعليمية: امتحانات التيرم الأول بعيدة عن التعقيدات

عقد اليوم عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اجتماعا بموجهي أوائل المواد الدراسية وواضعي امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإدارة، بحضور عبد الوهاب طه مدير التوجيه الفني.



وخلال الاجتماع أكد فتح الباب ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول بعيدة عن أي تعقيدات وأن تكون سهلة وتراعي قياس جميع مستويات الطلاب العقلية وأن يكون بها جزء يقيس قدرات الطلاب المتميزين والمتفوقين ومن واقع الكتاب المدرسي، مشيرا إلي أن امتحانات الصم والبكم سيتم وضعها داخل المدرسة تحت إشراف الموجه المتابع.



وأضاف فتح الباب أن يجب الالتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية لطلاب الدمج وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر والتي وردت من الوزارة والمديرية التعليمية.



وشدد فتح الباب على ضرورة عدم تكرار خطوط السير للموجهين بالمدارس حيث تلاحظ خلال الفترة الماضية وجود مدارس تكررت زيارتها من موجهين بخطوط سير متكررة وهو أمر غير مقبول بالمرة مطالبا الموجهين بإعداد تقرير أسبوعي عن كل مدرسة تم زيارتها للوقوف على حالة المدرسة وسير العملية التعليمية بها.



نبه فتح الباب على ضرورة إبلاغ الإدارة بظهور أي حالة جديري مائي لإتخاذ الإجراءات الاحترازية وإبلاغ الصحة للتحرك وعزل الحالات بالمدارس.



وأكد فتح الباب ضرورة تجديد أعلام الجمهورية والمحافظة والمديرية المرفوعة على أسطح المدارس والمباني التعليمية ، ونشر الوعي القومي وغرس حب الوطن بين الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية وعقد الندوات الوطنية وعدم السماح بإثارة الشغب وافتعال المشكلات وعدم نشر أي إتجاهات أو أراء سياسية داخل الحرم المدرسي حفاظا على المؤسسة التربوية.



كما شدد على ضرورة الانتهاء من سد العجز في المدارس التي تلاحظ فيها نقص المدرسين في بعض المواد التخصصية.



وأشار إلي ضرورة متابعة مراحل الصيانة الشاملة داخل المدارس وصيانة البوابات وعارضات بالملاعب والمراوح والأسلاك الكهربائية والبالوعات للتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح التلاميذ والطلاب.