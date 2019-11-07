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مرأة

لوك شتوي جرئ.. إطلالة مختلفة للفنانة راندا البحيري

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:09 م
الفنانة راندا البحيري
الفنانة راندا البحيري
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حياة عبد العزيز
على غير المعتاد قامت الفنانة راندا البحيري بتغيير في لمساتها الجمالية، فعادًة تضع ميك أب هادئ، وألوان فاتحة.

تألقت الفنانة راندا البحيري في آخر جلسة تصوير لها، بـ لوك شتاء دافئ وجرئ، كما وضحت خبيرة التجميل لـ"صدى البلد".

قالت دينا كمال خبيرة التجميل أن الفنانة راندا البحيري أرادت أن تظهر بـ لوك مختلف، فأعتمدت بوضع احمر الشفاة المائل للداكن، مع لمسات من البلاشر، والكحل الأسود والآيشادو الثقيل عن المعتاد.

فكان لشعرها ايضًا نصيب من اللوك الجديد، فبلمسات جمالية من مصفف الشعر محمد شاكر، تركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها.

ارتدت الفنانة الشابة راندا البحيري جاكت شتوي نصفة باللون الأسود، والنصف الأخر باللون الرمادي، وارتدت حزامًا منقوشًا باللون الأسود والأبيض على منطقة البطن.
لوك شتوي جرئ.. إطلالة مختلفة للفنانة راندا البحيري
لوك شتوي جرئ.. إطلالة مختلفة للفنانة راندا البحيري
لوك شتوي جرئ.. إطلالة مختلفة للفنانة راندا البحيري
لوك شتوي جرئ.. إطلالة مختلفة للفنانة راندا البحيري
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