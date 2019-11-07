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أصل الحكاية

قصة هاشتاج يطالب مجدي يعقوب بسرعة التدخل وتبني حالة الطفل ريان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:21 م
الطفل ريان
الطفل ريان
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عبدالله قدري
تصدر هاشتاج #مجدي_يعقوب_انقذ_ريان موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد سلسلة تغريدات أطلقها نشطاء لمعالجة الطفل البالغ من العمر 10 أشهر.

وصلت عدد تغريدات الهاشتاج إلى نحو11 ألف تغريدة، طالب فيها النشطاء الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي بتبني حالة الطفل ريان الذي يحتاج إلى عملية واسعة في القلب.

وحسب المعلومات المتاحة عن ريان التي أرفقها النشطاء عبر الهاشتاج، فهو من مواليد عام 2019 شهر فبراير الماضي، من محافظة سوهاج مركز العسيرات، واسمه ريان محمود عبد الحكم.

وأظهرت الأوراق الثبوتية التي أرفقها النشطاء بشأن حالة الطفل، حاجته العاجلة لتدخل جراحي في القلب، مع اهتمام ضروري من الأطباء.

وكتب أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تعليقا على حالة ريان: "أنا عارف ان الدكتور مجدي يعقوب معندهوش تويتر ولا بيتابع نظرا لوقته المشغول دائما، ولكن أعتقد عنده قسم متخصص في متابعة كل الأخبار المتداولة على مواقع السوشيال فيما يتعلق بالحالات الحرجة بخصوص هذا المرض رجاء يتم النظر في حاله ريان، وهذه الفحوصات الخاصة به".

وكتب آخر: "رجاء من كل اللي عندهم رحمة في قلوبهم ، وصلو الهاشتاج تريند طفل عشر شهور ومحتاج عملية ضروري".

فيما كتب حساب ثالث يحمل اسم المهندس: "من أجل إنقاذه على أمل أن صوته يوصل للدكتور مجدي يعقوب ويتابع حالته، ربنا يشفي كل مريض يارب".

وتتابعت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة ريان، بأن يتم الله شفاءه، وأن يصل صوتهم للدكتور مجدي يعقوب.
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