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رياضة

إنبى تحت 15 سنة يهزم طنطا بثنائية نظيفة بدورى الجمهورية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:31 م
فريق الناشئين بنادى
فريق الناشئين بنادى إنبى
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محمد رشاد
نجح فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 ، فى الفوز على نظيره طنطا بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن منافسات الجولة الثامنة للفريق البترولى بدورى الجمهورية للناشئين للموسم الرياضى 2020/2019 .

أحرز ثنائية إنبى فى اللقاء كلاََ من محمد ممدوح وعبد الدحمن أدهم "بودي".

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عماد جابر مدير فني ، على يحيى مدرب عام ، وأيمن غنيم مدرب حراس مرمى ، اسلام ابوجبل مدير إداري.
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