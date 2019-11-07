إنبى تحت 15 سنة يهزم طنطا بثنائية نظيفة بدورى الجمهورية

نجح فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 ، فى الفوز على نظيره طنطا بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن منافسات الجولة الثامنة للفريق البترولى بدورى الجمهورية للناشئين للموسم الرياضى 2020/2019 .



أحرز ثنائية إنبى فى اللقاء كلاََ من محمد ممدوح وعبد الدحمن أدهم "بودي".



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عماد جابر مدير فني ، على يحيى مدرب عام ، وأيمن غنيم مدرب حراس مرمى ، اسلام ابوجبل مدير إداري.