منتخب الشاطئية يكتسح المكسيك برباعية فى مونديال القارات بـ دبي

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم الخميس فوزا على المكسيك بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس القارات المقامة في دبي.



سجل رباعية فراعنة الشاطئية حسان محمد وأحمد الشحات ومصطفى سمير وعبد الرحمن الشافعي.



يذكر أن منتخب مصر للكرة الشاطئية تلقي خسارة أمام روسيا وإيران واحتل المركز الثالث على أن يواجه نظيره منتخب إيطاليا غدًا الجمعة في الدور التالي.

