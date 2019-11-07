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أخبار العالم

البنتاجون: عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس لأمريكا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:28 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان إن العسكريين الأمريكيين مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا.

وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مازالت تعمل مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار هوفمان إلى أنه يتوقع من الأتراك أن يخضعوا كل من يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب للمساءلة أمام العدالة.
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