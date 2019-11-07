جيرنوت روهر يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم مشاركة أجاي مع نيجيريا

كشف جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أسباب استبعاد جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي من البطولات والمسابقات الدولية التي يشارك فيها النسور النيجيرية رغم تألقه مع المارد الأحمر.



وقال روهر على هامش تواجده في مصر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "هو أكبر من السن المسموح بشهور قليلة للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي، هو لاعب جيد أعلم أنه يقدم أداءً ممتازا مع الأهلي أنا أشاهد فيديوهات له لكن نحن لدينا الكثير من المهاجمين والكثير من لاعبي الجناح كما ترى لاعبين يشاركون في دوري الأبطال وآخرين في بطولات أوروبية كبيرة فمن الصعب ان يشارك هذا الكم".



وتابع خلال حديثه: "هو بكل تأكيد في ذهني وحساباتي وأريد أن أشاركه في المباريات معنا واستدعاءه في الاستهلالات القادمة لتجميع فكرة عنه وعن طريقة لعبه".



ولم تشهد اختيارات المدرب أجاي نجم الأهلى على الرغم من تألقه فى مواجهة السوبر أمام الزمالك وتسجيله هدفين، فيما لم تشهد القائمة التي واجهت البرازيل الشهر الماضي.