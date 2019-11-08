استدرجها بالنسكافيه وأنهى حياتها في رشاح الجيزة

ياباشا الشك دخل قلبي وافتكرتها رجعت للقديم.. كلمات شكلت الباب الذى انقض منه الشيطان على افكار الشاب الثلاثيني في الجيزة، وغرس مخالبه في عقله مهيء له ان زوجته التي تكبره بأعوام تخونه مع طليقها، فقرر الخلاص منها.





جريمة بشعة انهت حياة السيدة الاربعينية على يد زوجها الذي تزوجته عرفيا كي تحافظ على المعاش الذى تتحصل عليه من والدها المتوفى، فلم تكن تعلم انه زوجها الجديد سيكتب نهايتها بـ ٣٠ طعنة ويلقيها في الرشاح.





المجنى عليها م م في العقد الرابع من العمر، انفصلت عن زوجها من ٤ سنوات وانتقلت من محافظة الغربية الى الجيزة بعد زيجتها الجديدة، التى اختارتها عرفية كي تحافظ على معاش والدها المتوفى التى تتحصل عليه كونها "مطلقة"، ومر عامين على هذه الزيجة.





وعقب ذلك خرجت الضحية من منزل الزوجية واختفت لمدة اشهر، ظل فيهم القاتل يبحث عنها حتى تخلله الشك بعودتها لطليقها، الا انه بعد التواصل معها اخبرته بأنها كانت تزور ابنائها في منزل والدتها، الا انه ام يقتنع فوضع خطته للخلاص منها والانتقام لشرفه.





وضع الجانى خطته "ماتخرش الميه"، وبدء في تنفيذها، فقام بالاتصال بها وتحدث معها بـ لطف طالبا منها مقابلته في ارض في مدينة الحوامدية لشرب "النسكافية" الذي تحبه المجنى عليها سويا، وقبل حضورها كان الجانى قد جهز جوال وسكين وملابس اخرى له.





وعقب حضورها جلسا سويا وعقب شرب النسكافية نهرها واخبرها بشكه وبادرها بعدة طعنات في وجهها ورأسها ومنطقة الصدر حتى سقطت قتيلة، فألقى جثتها في الرشاح، وملابسه وقام بإرتداء الملابس الاخري، وغادر مسرح الجريمة.





عقب ايام ظهرت رائحة كريهة بالقرب من الرشاح وبتفقد الاهالى الامر تبين ظهور جثة سيدة، فتم ابلاغ المباحث التى شكلت فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في كشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة في رشاح بمدينة الحوامدية ومصابة بحوالي 30 طعنة في الوجه والرأس والصدر، حيث تبين أن زوجها وراء قتلها لشكه في ارتباطها بعلاقة آثمة بطليقها.





تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقى في رشاح بمدينة الحوامدية، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية لمسرح العثور على الجثة وتبين من الفحص أنها لسيدة في الثلاثينات من عمرها.





وأخطرت مباحث الجيزة النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة وأسفرت عن ارتداء المجني عليها بلوزة وبنطلون ومصابة بحوالي 30 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد تركزت معظمها في الوجه والصدر وتسبب الطعنات في تهتك فروة الرأس وتهشم بعظام الجمجمة.





وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث تولي العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، فحص بلاغات التغيب لسيدات بمواصفات المجني عليها على مستوى أقسام شرطة الجيزة وتعميم نشرة على مستوى الجمهورية بصورها ومواصفاتها لعرضها على أصحاب بلاغات التغيب في سبيل تحديد هويتها بعدما أسفرت التحريات والمناقشات الأولية لأهالي المنطقة أن القتيلة غريبة عن البلدة.





وتوصلت تحريات العميد عادل ابو سريع، مأمور قسم الحوامدية، إلى معلومة تفيد أن "بائع مياه" بقرية أم خنان متزوجًا من سيدة اختفت منذ فترة فتم إجراء التحريات حوله، ليتبين أنه مرتكب الجريمة بعدما اعترف ان الجثة لزوجته، وأقر المتهم ٣٤ سنة بأنه تزوج من القتيلة منذ عامين بعد طلاقها من زوجها الأول وقررا الزواج عرفيا وليس رسميا لضمان استمرار حصولها على معاش والدها باعتبارها مطلقة ومنذ فترة علم باستمرار علاقتها بطليقها، وأنه توجد بينهما علاقة غير شرعية فتشاجر معها وتركت منزله وعادت لاسرتها بمنطقة صفط اللبن منذ عدة أشهر حتى استدرجها يوم الجريمة لقطعة أرض زراعية يمتلكها بالحوامدية وانهال عليها بالطعنات.





وأضاف المتهم أنه وضع الجثة في جوال وحملها وألقاها في الرشاح القريب من الأرض حتى عثرت أجهزة الأمن عليها، وحينها ادعى عدم معرفته بها أثناء محاولة الأمن التعرف عليها.





تم ضبط المتهم وأحاله اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، إلى نيابة البدرشين برئاسة المستشار إبراهيم خلف للتحقيق.