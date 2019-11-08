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تعليم

منطقة الشرقية تتصدر بطولة الجمهورية لكرة اليد للإعدادية الأزهرية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
منطقة الشرقية تتصدر
منطقة الشرقية تتصدر بطولة الجمهورية لكرة اليد
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محمد شحتة
فاز فريق معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي الممثل لمنطقة الشرقية الأزهرية، بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية، والمقامة على أرض ملاعب نادي 15 مايو.

ويتكون الفريق الفائز من الطالبات: ليلى مختار عبد العزيز، رضا محمد السيد، چودي علاء الدين محمد، بسمة حسين محمد، فريدة فهمي محمد.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين 19 منطقة أزهرية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، وأسفرت النتائج عن تربع منطقة الشرقية على الصدارة، في حين جاءت منطقة الدقهلية في المركز الثاني، وحلَّت كل من منطقتي الإسماعيلية وسوهاج في المركزين الثالث والرابع على التوالي. ونظمت هذه البطولة تحت رعاية الدكتورة نوال حسني، مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف.
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