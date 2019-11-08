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راضي عبدالمعطي: الجهاز يراقب التزام البائعين بفترة الضمان.. فيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم افتتاح 16 فرعًا جديدًا للجهاز في معظم محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"نستهدف حل المشاكل فورًا".

وتابع عبدالمعطي خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"تم إنشاء نظام إلكترونى مع الشركات والتوكيلات حتى لا يتأخروا فى حل الشكاوى".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: أصدرنا قرار بإلزام الشركات بإجراء صيانة في أيام الأعياد والإجازات، موضحا:"نتابع التزام البائع بفترة الضمان".
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