راضي عبدالمعطي: الجهاز يراقب التزام البائعين بفترة الضمان.. فيديو

أكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم افتتاح 16 فرعًا جديدًا للجهاز في معظم محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"نستهدف حل المشاكل فورًا".



وتابع عبدالمعطي خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"تم إنشاء نظام إلكترونى مع الشركات والتوكيلات حتى لا يتأخروا فى حل الشكاوى".



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: أصدرنا قرار بإلزام الشركات بإجراء صيانة في أيام الأعياد والإجازات، موضحا:"نتابع التزام البائع بفترة الضمان".