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بين الناس

بشتيل تغرق في مياه الصرف الصحي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
مياه الصرف
مياه الصرف
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احمد قطب
أرسل القارئ احمد منصور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من انتشار مياه الصرف الصحي بشارع الحرية منطقة بشتيل التابعة بمحافظة الجيزة.

وقال منصور في رسالته نحن سكان شارع الحرية بمنطقة بشتيل من انتشار مياه الصرف الصحي بصفة مستمرة وقد قمت بعمل شكاوي عديدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي دون جدوي.

وطالب االمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على تغيير شبكة الصرف الصحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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